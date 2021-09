Santranges Santranges Cher, Santranges Vide maisons / Vide quartier Santranges Santranges Catégories d’évènement: Cher

Santranges

Vide maisons / Vide quartier Santranges, 12 septembre 2021, Santranges. Vide maisons / Vide quartier 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 18:00:00

Santranges Cher Les Santrangeux ouvrent leurs maisons le dimanche 12 septembre 2021 dans le cadre d’un vide maisons / vide quartier. +33 2 48 72 63 02 Les Santrangeux ouvrent leurs maisons le dimanche 12 septembre 2021 dans le cadre d’un vide maisons / vide quartier. mairie de Santranges dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Santranges Autres Lieu Santranges Adresse Ville Santranges lieuville 44.71098#1.90455