2022-10-22 – 2022-10-23

L’association « Les amis du marché » et les habitants de Bourgvilain organisent leur vide maisons – vide greniers d’automne.

Le déballage aura lieu chez les particuliers, jardins et bâtiments privés, signalés par un panneau à leur entrée.

Pour se repérer facilement, un plan détaillé des maisons sera disponible sur place.

Maisons situées dans les hameaux de Corcelle, Montangerand, Col des Enceints, les Grands Gouillats, et à proximité, Purlange à Sainte Cécile. Seront exposés meubles, outils, objets anciens, décoration, tissus, vaisselle, vêtements, jouets etc. Tous ceux qui aiment chiner et faire des affaires sont attendus dans un esprit de convivialité.

corcelle49@orange.fr

