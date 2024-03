VIDE MAISON COLLECTIF Cornillé-les-Caves, samedi 6 avril 2024.

Venez chiner et découvrir de nombreux petits trésors au coeur du village de charme !

Les habitants du village vous ouvrent leurs cours, granges et garage pour un vide maison collectif. Les maisons seront reconnaissables grâce à des ballons accrochés aux grilles/portails. Venez explorer les trésors de Cornillé Les Caves et laissez-vous surprendre par la générosité de ses habitants !

Plans disponibles au 14 rue du Ronceray (côté parking de la salle des fêtes)

Renseignements et inscriptions ASIL (Association de Soutien aux Initiatives Locales) au 06 88 32 11 57 / 06 13 84 79 74 ou asil.cornillelescaves@gmail.com

Bourg Cornillé Les caves .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire asil.cornillelescaves@gmail.com

