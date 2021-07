Comps Comps Comps, Drôme Vide maison caritatif Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Vide maison caritatif Comps, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Comps. Vide maison caritatif 2021-07-24 13:00:00 13:00:00 – 2021-07-24 18:00:00 18:00:00 Devant maison 805 Route departementale 223 LEs Tolliers

Comps Drôme Comps Vide maison: meubles, vaisselles,vêtements, linge de maison, tableaux…etc au profit de l’association Jenny et Jessica qui aide les enfants à Madagascar. nicolemarcel860@gmail.com +33 6 32 26 26 62 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Comps, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Comps Adresse Devant maison 805 Route departementale 223 LEs Tolliers Ville Comps lieuville 44.5411#5.11963