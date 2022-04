Vide loisirs créatifs Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Catégories d’évènement: Aube

Dimanche 1er mai : MARAYE EN OTHE – Vide loisirs créatifs en association avec le vide grenier du village. Venez vendre ou échanger vos surplus de matériel de loisirs créatifs ! Trop de tissu ou pas assez de laines ? Besoin de trouver de nouveaux tampons pour le scrap ou de liquider les peintures dont vous ne vous servez plus ? C'est le bon moment pour cela ! Rendez-vous toute la journée dans la cour de l'école du village de Maraye-en-Othe pour un vide loisirs créatifs ! Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18

