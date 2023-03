VIDE LANDAUS Salle des fêtes Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite

Vosges Sainte-Marguerite Organisé par l’association Joie de lire. Articles de puériculture, jeux, livres, vêtements jusqu’à 12 ans. Buvette.

Au profit de la bibliothèque des écoles de Sainte-Marguerite. joiedelire@hotmail.com +33 7 82 35 83 39 Salle des fêtes 309 Chemin du Pré-Navez Sainte-Marguerite

