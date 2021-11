Bègles Centre Social et Culturel Bègles, Gironde VIDE JOUETS Centre Social et Culturel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

VIDE JOUETS Centre Social et Culturel, 4 décembre 2021, Bègles. VIDE JOUETS

Centre Social et Culturel, le samedi 4 décembre à 09:00

Les fêtes de fin d’années approchent. Le Centre Social et Culturel l’Estey de la Ville de Bègles organise un vide jouets. L’occasion de trouver des jouets en très bon état sans se ruiner et en faisant un geste pour la planète ! ?? Les recettes réalisées financeront les projets participatifs. Buvette et petite restauration sur place. ?? Pass sanitaire nécessaire.

gratuit, pour tous

Vide jouets et puériculture. Centre Social et Culturel 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Centre Social et Culturel Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Centre Social et Culturel Bègles