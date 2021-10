Mérignac Maison des habitants de Beutre Gironde, Mérignac Vide jouets à Beutre Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

A l’approches des fêtes de fin d’année, le centre social de la Maison des Habitants à Beutre organise une après-midi vide jouets le samedi 20 novembre 2021 de 9h à 16h. **Vous souhaitez participer ?** Des tables de 1.80m sont mises à disposition des habitants (8€ pour les Beutrois et 10€ pour tous les autres habitants). Le Centre Social & d’Animations de la Maison des Habitants organise un vide jouets le samedi 20 novembre de 9h à 16h. Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

