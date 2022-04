Vide-Jardin Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Vide-Jardin Laruns

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 13:00:00

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Achat, troc de plants (fleurs, légumes), conseils.

Vente de boissons, de gâteaux salés et sucrés.

Vente de boissons, de gâteaux salés et sucrés. Achat, troc de plants (fleurs, légumes), conseils.

Vente de boissons, de gâteaux salés et sucrés. +33 5 59 05 31 41 Achat, troc de plants (fleurs, légumes), conseils.

Vente de boissons, de gâteaux salés et sucrés. MarianneLopez

Laruns

