Vide-jardin L'Aria Cornebarrieu

Haute-Garonne

Vide-jardin L'Aria, le dimanche 15 mai 2022

L’Aria, le dimanche 15 mai à 09:00

Près de 2000 plants et boutures ont été proposés lors de la dernière édition. Au-delà des plantes, ce sont aussi des conseils qui sont échangés, des petits « trucs et astuces » qui rendent le jardinage plus facile et la vie sociale plus agréable. Comme toutes les manifestations de ce type, le vide-jardin est une occasion de rencontres entre habitants de la commune autour d’une passion commune. Organisé par l’association Vivre à Cornebarrieu sur le marché de plein vent L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

