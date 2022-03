Vide jardin et Troc de plantes la Maison de la Forge et du Feu Chevannes Catégorie d’évènement: Chevannes

le dimanche 3 avril à 10:00

L’association La Maison de la Forge et du Feu organise son 1er vide jardin le dimanche 3 avril de 10 h à 18 h. Vente et troc de plantes, de fleurs, de graines, d’outils de jardin, des décorations de jardin et objets d’art. L’association de la Maison de la Forge et du Feu propose un atelier réparation d’outils de jardin, rempotage pour les enfants. Les rendez-vous , conseils seront donnés pour des Astuces Compost à 11 h et Permaculture à 15 h, cour de la mairie. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre Vide jardin et Troc de plantes la Maison de la Forge et du Feu Chevannes Chevannes

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

