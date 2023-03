Vide Jardin et marché producteur Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Catégories d’Évènement: Cher

Épineuil-le-Fleuriel

Vide Jardin et marché producteur, 2 avril 2023, Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel. Vide Jardin et marché producteur Épineuil-le-Fleuriel Cher

2023-04-02 – 2023-04-02 Épineuil-le-Fleuriel

Cher Épineuil-le-Fleuriel L’association de parents d’élèves d’Epineuil vous propose un vide jardin ainsi qu’un marché producteur. Le vide jardin fonctionne comme un vide grenier et s’adresse aux particuliers, associations et professionnels de produits locaux. C’est l’occasion de vider vos placards à outils. Pensez à tout ce qui pourrait servir à d’autres! Chacun peut y vendre tout ce qui se rapporte au jardin. Tarif 5€ les 2m. Réservation 07 69 35 86 07 Vide jardin et marché producteur apeepineuil@gmx.fr +33 7 69 35 86 07 ©apeepineuil

Épineuil-le-Fleuriel

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Épineuil-le-Fleuriel Autres Lieu Épineuil-le-Fleuriel Adresse Épineuil-le-Fleuriel Cher Ville Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Departement Cher Lieu Ville Épineuil-le-Fleuriel

Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epineuil-le-fleuriel epineuil-le-fleuriel/

Vide Jardin et marché producteur 2023-04-02 was last modified: by Vide Jardin et marché producteur Épineuil-le-Fleuriel 2 avril 2023 cher Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel, Cher

Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Cher