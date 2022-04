Vide-jardin et Foire aux plantes grand-couronne Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Vide-jardin et Foire aux plantes grand-couronne, 16 avril 2022, Grand-Couronne. Vide-jardin et Foire aux plantes

grand-couronne, le samedi 16 avril à 08:00

Ventes-échanges, trocs. La Ville organise une Foire aux Plantes au Essarts le 16 avril, toute la journée. Vous pouvez également vous inscrire pour y tenir un stand. Vous aimez découvrir et écouter autour du jardin ? Vous avez des trucs et astuces à partager ? Un vide-jardin et une foire aux plantes sont organisés au quartier des Essarts le samedi 16 avril 2022, de 8h à 18h, sur la place Césaire Levillain Cette journée sera l’occasion de profiter de nombreuses animations : – Tonte de moutons – Le monde des abeilles, des ruches et du miel – Tombola – Atelier jardinage avec Gérard Farcy, expert normand – Animation proposée en partenariat avec France-Bleu Une distribution de graines aromatiques est également prévue pour tous les habitants. Exposition d’épouvantails confectionnés par les enfants. Petite restauration sur place (crêpes, boissons, café) Cette journée est réalisée en partenariat avec l’association Terre-Nature-Jardin. Ventes-échanges, trocs. La Ville organise une Foire aux Plantes au Essarts le 16 avril, toute la journée. Vous pouvez également vous inscrire pour y tenir un stand. grand-couronne place cesaire levillain Grand-Couronne Les Essarts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grand-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu grand-couronne Adresse place cesaire levillain Ville Grand-Couronne lieuville grand-couronne Grand-Couronne Departement Seine-Maritime

Vide-jardin et Foire aux plantes grand-couronne 2022-04-16 was last modified: by Vide-jardin et Foire aux plantes grand-couronne grand-couronne 16 avril 2022 Grand-Couronne grand-couronne Grand-Couronne

Grand-Couronne Seine-Maritime