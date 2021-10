Tournefeuille le phare Haute-Garonne, Tournefeuille Vide Jardin – Dimanche 3 octobre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Vide Jardin – Dimanche 3 octobre le phare, 3 octobre 2021, Tournefeuille. Vide Jardin – Dimanche 3 octobre

le phare, le dimanche 3 octobre à 10:00

Jardins Tourn’Sol 34, route de Tarbes 31170 Tournefeuille derrière la salle de concert « Le Phare »

Renseignements

Nombreuses animations, beaucoup de plantes ! le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu le phare Adresse 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville le phare Tournefeuille