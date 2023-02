Vide jardin de printemps Mousterlin Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

2023-03-26 10:00:00 – 2023-03-26 18:00:00

Finistere Vide-jardin de printemps de l’association Saint Sébastien sur le site de la chapelle Saint-Sébastien.

15 exposants : vendeurs de fleurs, de légumes et de plants d’ornements en tous genres. Plants, bulbes, outils etc.

Présence sur le marché de trois auteurs locaux :

Lucienne Moisan, Louis Bertholom et Annick Le Douget, qui dédicaceront leurs nouveaux contes, aventures et biographie.

Les auteurs seront présents de 14 h à 17 h. Entrée libre. Petite restauration bio sur place. laurencemarie62@gmail.com Mousterlin Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant

