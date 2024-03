Vide jardin Parc du château / Mairie de Châteauneuf-le-Rouge Châteauneuf-le-Rouge, samedi 13 avril 2024.

La Mairie de Chateauneuf Le Rouge possède une exploitation agricole, Le Potager du Village, où nous cultivons fruits, fleurs et légumes pour la cantine des écoles et les habitants du village.

Chaque année nous organisons une grande vente de nos plants 100% bio et cette année, pour la première fois, nous organisons également un vide jardin ! Comme un vide grenier mais dédié au jardin/bricolage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 08:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

