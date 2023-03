Vide-greniers Zone Commerciale Zirlinga Bidart Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Vide-greniers Zone Commerciale Zirlinga, 2 avril 2023, Bidart
Avenue d'Espagne – RD 810 Zone Commerciale Zirlinga Bidart

2023-04-02 08:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Zone Commerciale Zirlinga Avenue d’Espagne – RD 810

Bidart

Basses-Pyrénées EUR 15 15 Vide greniers de la zone commerciale Zirlinga par l’Amicale des Parents d’Elèves.

Toutes les modalités d’inscriptions sont consultables sur la page dédiée :

Vide greniers de la zone commerciale Zirlinga par l'Amicale des Parents d'Elèves.

Toutes les modalités d'inscriptions sont consultables sur la page dédiée :

https://www.helloasso.com/associations/ape-de-bidart/evenements/vide-grenier-ape-bidart-2-avril-2023

Toutes les modalités d’inscriptions sont consultables sur la page dédiée :

https://www.helloasso.com/associations/ape-de-bidart/evenements/vide-grenier-ape-bidart-2-avril-2023 APE Zone Commerciale Zirlinga Avenue d’Espagne – RD 810 Bidart

