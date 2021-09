Yffiniac Yffiniac Côtes-d'Armor, Yffiniac Vide greniers Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Yffiniac

Vide greniers Yffiniac, 12 septembre 2021, Yffiniac. Vide greniers 2021-09-12 – 2021-09-12 ZA de l’écluse Rue du Pompin

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac Vide greniers de l’association des commerçants « Les Vitrines d’Yffiniac ».

Restauration sur place, animations, exposition de voitures anciennes, navette gratuite depuis l’esplanade François Mitterrand, maquillage et structures gonflable pour les enfants. +33 6 20 49 65 73 Vide greniers de l’association des commerçants « Les Vitrines d’Yffiniac ».

Restauration sur place, animations, exposition de voitures anciennes, navette gratuite depuis l’esplanade François Mitterrand, maquillage et structures gonflable pour les enfants. dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Yffiniac Autres Lieu Yffiniac Adresse ZA de l'écluse Rue du Pompin Ville Yffiniac lieuville 48.47758#-2.6614