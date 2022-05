VIDE-GRENIERS Xouaxange Xouaxange Catégories d’évènement: Moselle

2022-06-06 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00

Xouaxange Moselle Xouaxange Avis aux chineurs ! Le vide-greniers organisé par la société d’arboriculture de Xouaxange est de retour ! Il est réservé aux amateurs. Une buvette et une restauration seront tenues par les organisateurs uniquement. Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail. sax.arboriculture@gmail.com +33 3 87 25 09 40 Xouaxange

