Mesquer Complexe de la Vigne Loire-Atlantique, Mesquer Vide-greniers Vintage Complexe de la Vigne Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Vide-greniers Vintage Complexe de la Vigne, 2 mai 2021-2 mai 2021, Mesquer. Vide-greniers Vintage

Complexe de la Vigne, le dimanche 2 mai à 10:00

Organisé dans le cadre du Vintage Mesquer Festival

Thématique Vintage : déco, jeux, vêtements, éléments d’usage des années 40 aux années 90.

Inscriptions aurpès du service Culture Animations (02 40 42 59 11)

Public

Organisé dans le cadre du Vintage Mesquer Festival Thématique Vintage : déco, jeux, vêtements, éléments d’usage des années 40 aux années 90. Inscriptions aurpès du service Culture Animations (0… Complexe de la Vigne Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-02T10:00:00 2021-05-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Complexe de la Vigne Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer