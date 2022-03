VIDE GRENIERS Villaines-la-Gonais Villaines-la-Gonais Catégories d’évènement: Sarthe

Villaines-la-Gonais

VIDE GRENIERS Villaines-la-Gonais, 3 juillet 2022, Villaines-la-Gonais. VIDE GRENIERS Villaines-la-Gonais

2022-07-03 – 2022-07-03

Villaines-la-Gonais Sarthe Déballage dans les rues (principalement dans les rues) . Organisé par Inter association avec Familles Rurales, ESV et Villaines Environnement. Déballage dans les rues (principalement dans les rues) . Organisé par Inter association avec Familles Rurales, ESV et Villaines Environnement. Villaines-la-Gonais

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Villaines-la-Gonais Autres Lieu Villaines-la-Gonais Adresse Ville Villaines-la-Gonais lieuville Villaines-la-Gonais Departement Sarthe

Villaines-la-Gonais Villaines-la-Gonais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines-la-gonais/

VIDE GRENIERS Villaines-la-Gonais 2022-07-03 was last modified: by VIDE GRENIERS Villaines-la-Gonais Villaines-la-Gonais 3 juillet 2022 sarthe Villaines-la-Gonais

Villaines-la-Gonais Sarthe