Vignieu Vignieu Isère, Vignieu Vide-greniers Vignieu Vignieu Catégories d’évènement: Isère

Vignieu

Vide-greniers Vignieu, 17 octobre 2021, Vignieu. Vide-greniers 2021-10-17 – 2021-10-17

Vignieu Isère Vignieu EUR 2 2 Si vous avez quelques objets anciens à vendre, nous vous attendons à partir de 6 heures. Si vous recherchez des objets anciens, il faudra arriver un peu plus tard, le temps que tout soit déballé ! Buvette et petite restauration sur place. lesamisdevignieu@gmail.com +33 7 57 42 52 68 http://lesamisdevignieu.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vignieu Autres Lieu Vignieu Adresse Ville Vignieu lieuville 45.62751#5.42441