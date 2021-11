Pompaire Pompaire Deux-Sèvres, Pompaire VIDE-GRENIERS : Vide ton coffre à jouets Pompaire Pompaire Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pompaire Deux-Sèvres Pompaire L’Association de parents d’élèves de l’école Louis-Canis de Pompaire organise un vide ton coffre à jouets .

Face au contexte sanitaire actuelle, l’APE a décidé de remplacer pour cette année la traditionnelle bourse à jouets par le vide coffre. Vente de jeux, jouets, DVD, CD, livres, puériculture. Inscription-information ape.ecolelouiscanis@outlook.fr Entrée visiteurs gratuite, buvette et restauration sucrée sur place L’Association de parents d’élèves de l’école Louis-Canis de Pompaire organise un vide ton coffre à jouets .

