Vide Greniers & Vide poussettes Bourdalat, dimanche 5 mai 2024.

Vide Greniers & Vide poussettes Bourdalat Landes

Le Comité des Fêtes organise un Vide-grenier dans la Salle des Fêtes de Bourdalat et prévoit un repas convivial avec Crudités/Charcuteries, Poulet et ses légumes, Glaces ou Pâtisserie.

Venez dénicher l’objet rare et régalez vous autour de la table !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Salle des Fêtes

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide Greniers & Vide poussettes Bourdalat a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Landes d’Armagnac