Vide-greniers & vide-bateaux Plouha, 1 mai 2022, Plouha.

Vide-greniers & vide-bateaux Plouha

2022-05-01 – 2022-05-01

Plouha Côtes d’Armor

De 100 à 200 exposants particuliers et professionnels.

Vide-greniers / vide-bateaux organisé par l’Amicale des Plaisanciers de Gwin Zegal. Restauration et buvette et château gonflable sur place.

+33 7 81 85 08 68

