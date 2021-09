Vide-greniers Vic-en-Bigorre, 3 octobre 2021, Vic-en-Bigorre. Vide-greniers 2021-10-03 07:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 Bar musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Repas :

-15 euros porcelet + pomme de terre

-10 euros planche Vide-greniers et marché aux puces organisé par le Bar musical Dan le Karaoké

3€ le mètre.

Restauration sur place.

Entrée gratuite. +33 7 72 77 90 51 Repas :

