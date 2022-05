Vide-greniers USO Foot Oradour-sur-Glane, 29 mai 2022, Oradour-sur-Glane.

Vide-greniers USO Foot Oradour-sur-Glane

2022-05-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Haute-Vienne Oradour-sur-Glane

De 8h à 19h. Tarif exposant : 2€ le mètre linéaire (5m minimum). Renseignement et inscription aux heures des repas. L’accueil des exposants se fera à partir de 6h. Buvette et restauration sur place avec paella géante préparée par Chez Francis. Parking à disposition et gratuit.

Organisé par l’USO Foot d’Oradour-sur-Glane.

