Un café est offert aux exposants. Tarifs : 3€/m ou 10€/5m Vide-greniers sur la place de la mairie. Restauration sur place ( sandwichs, galettes saucisses, crêpes).

Vide-greniers sur la place de la mairie. Restauration sur place ( sandwichs, galettes saucisses, crêpes).

Un café est offert aux exposants. Tarifs : 3€/m ou 10€/5m

