Trégomeur Côtes d’Armor Trégomeur Vide-greniers organisé par l’APEL – Ecole Sainte Thérèse Trégomeur pour financer les sorties scolaires des enfants de l’école.

Installation des exposants à partir de 7h.

Sandwiches, gâteaux et buvette sur place. videgrenier@ecole-tregomeur.fr +33 6 67 72 51 90 Vide-greniers organisé par l’APEL – Ecole Sainte Thérèse Trégomeur pour financer les sorties scolaires des enfants de l’école.

