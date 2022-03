Vide-Greniers Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Vide-Greniers Tourouvre au Perche, 14 juillet 2022, Tourouvre au Perche. Vide-Greniers TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche

2022-07-14 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-14 19:00:00 19:00:00 TOUROUVRE Centre-ville

Tourouvre au Perche Orne l’Association la Main à la Pattoune organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. Sans réservation.

Port du masque obligatoire. l’Association la Main à la Pattoune organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. Sans réservation.

Port du masque obligatoire. +33 6 80 52 20 53 l’Association la Main à la Pattoune organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. Sans réservation.

Port du masque obligatoire. TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE Centre-ville Ville Tourouvre au Perche lieuville TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Vide-Greniers Tourouvre au Perche 2022-07-14 was last modified: by Vide-Greniers Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 14 juillet 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne