Terrain de sport, le dimanche 24 juillet à 09:00

L’association Gajorabe des Sables organise un vide-greniers dont les bénéfices serviront à financer un projet pour les enfants du désert marocain. Plus de 120 exposants sont espérés. Une buvette et une restauration seront proposées sur place.

Entrée libre pour les chineurs. Tarif des stands pour les exposants : 15€ pour 6 m x 5 m et une voiture

