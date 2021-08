Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Vide-greniers Templ’Art Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Vide-greniers Templ’Art Le Temple-sur-Lot, 19 septembre 2021, Le Temple-sur-Lot. Vide-greniers Templ’Art 2021-09-19 – 2021-09-19

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot EUR 2.5 2.5 Vide grenier organisé par l’association Templ’Art (annulé en cas de pluie). Vide grenier organisé par l’association Templ’Art (annulé en cas de pluie). +33 6 74 27 87 80 Vide grenier organisé par l’association Templ’Art (annulé en cas de pluie). Vide grenier dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Ville Le Temple-sur-Lot lieuville 44.37933#0.52007