Saint-Dié-des-Vosges 88100 L’été 2021, la SPA Déodatienne avait décidé d’organiser des vides-greniers et marchés de l’artisanat sur le parking de l’hypermarché E.Leclerc de Saint-Dié-des-Vosges, afin de financer les soins animaliers et la reconstruction du refuge des Moîtresses. Suite au succès remporté l’an dernier, l’association de protection animale réitère l’opération cet été. Rendez-vous chaque dimanche des mois de juillet et d’août, de 7h à 18h toujours sur le parking de l’hypermarché de la zone Hellieule 2. Ouvert aux particuliers et professionnels de la brocante, ainsi qu’aux artisans créateurs. Pré-inscription obligatoire auprès du président Bruno Toussaint, au 06-80-62-26-52 ou via bruno.toussaint5@orange.fr. +33 6 80 62 26 52 zone d’Hellieule parking Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

