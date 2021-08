Soucy Soucy Soucy, Yonne Vide-greniers Soucy Soucy Catégories d’évènement: Soucy

Yonne

Vide-greniers Soucy, 22 août 2021, Soucy. Vide-greniers 2021-08-22 06:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 Stade de foot Rue Jules Ferry

Soucy Yonne Soucy Le comité des fêtes de Soucy organise un vide-greniers au stade de foot de la commune.

Buvette et restauration sur place.

