Vide-greniers solidaire du quartier Jardin des plantes Centre Paris Anim’ Censier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Vide-greniers solidaire du quartier Jardin des plantes Centre Paris Anim’ Censier, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de 08h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Flânez dans le jardin et chinez dans le quartier ! 12ème édition du Vide-greniers solidaire et festif du quartier Jardin des plantes Le centre Actisce – Paris Anim’ Censier organise son vide-greniers annuel et printanier au profit d’une association caritative du quartier du Jardin des plantes. Informations pour le public Rendez-vous de 8h à 19h rues Censier, Geoffroy Saint-Hilaire et Santeuil pour rencontrer les exposants et dénicher les bonnes affaires.

► Accès gratuit Informations pour les exposants Vide-greniers réservé en priorité aux particuliers résidents dans le 5ème arrondissement et aux particuliers parisiens en général. Dates et horaires pour la réservation des emplacements Réservation obligatoire sur place au Centre Paris Anim’ Censier :

► Du 27 au 30 mars de 17h à 19h

► Les 4, 7, 11, 13, 14, 18, 21 avril de 17h à 19h

► Du 25 au 28 avril de 14h à 17h

► Du 2 au 5 mai de 14h à 17h

► Du 9 au 12 mai de 17h à 19h

► Le 13 mai de 14h à 16h Tarifs et conditions Vide-greniers réservé aux particuliers pour la ventre d’objets personnels usagers en bon état.

► 30€ les 2 mètres linéaires pour les habitants du 5ème arrondissement

► 35€ les 2 mètres linéaires pour les habitants des autres arrondissements Tous les bénéfices réalisés seront reversés à une association caritative du quartier. Pièces justificatives à fournir :

► Photocopies recto/verso de votre pièce d’identité en cours de validité

► Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, Facture de téléphone…) Plus d’informations Contactez le centre Paris Anim’ Censier : 01 43 37 40 92 ou cacensier@actisce.org Centre Paris Anim’ Censier 12, rue Censier 75005 Paris Contact : 0143374092 cacensier@actisce.org

Actisce – Centre Paris Anim’ Censier Vide-greniers Quartier jardin des plantes

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Censier Adresse 12, rue Censier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Censier Paris

Centre Paris Anim' Censier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vide-greniers solidaire du quartier Jardin des plantes Centre Paris Anim’ Censier 2023-05-14 was last modified: by Vide-greniers solidaire du quartier Jardin des plantes Centre Paris Anim’ Censier Centre Paris Anim' Censier 14 mai 2023 Centre Paris Anim' Censier Paris Paris

Paris Paris