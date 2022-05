Vide-greniers, soirée moules-frites et feu d’artifice Yquelon Yquelon Catégories d’évènement: 50400

Yquelon

Vide-greniers, soirée moules-frites et feu d'artifice Yquelon, 26 juin 2022, Yquelon.

2022-06-26 19:00:00 – 2022-06-26 23:30:00

Yquelon 50400 Yquelon Vide-greniers à Yquelon de 5h à 17h avec restauration sur place, suivi à 19h d'un repas moules-frites, sur réservation au 07 68 32 56 90 et feu d'artifice vers 23h.

