Saulcy-sur-Meurthe, Vosges VIDE-GRENIERS

Vosges

VIDE-GRENIERS 2021-09-05 06:00:00 06:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00

Saulcy-sur-Meurthe Vosges Saulcy-sur-Meurthe Vide-greniers sur le site Hortifibre (à coté de la caserne des pompiers).

Tarif : 10 euros les 5 mètres, 2 euros le mètre supplémentaire.

Possibilité de véhicule derrière le stand

Restauration sur place.

Réservation au 06 85 36 66 07 ou 06 71 65 35 02. +33 6 85 36 66 07 Vosges Matin dernière mise à jour : 2021-08-21 par

