Le pouliguen Salle André Ravache Le pouliguen, Loire-Atlantique Vide-greniers Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Vide-greniers Salle André Ravache, 3 octobre 2021, Le pouliguen. Vide-greniers

Salle André Ravache, le dimanche 3 octobre à 09:00

Vide-greniers organisé par l’association du Satori Dojo. Emplacement 3m x 2m, bar et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 15 88 00 92 ou 06 78 52 53 48 ou contact@satori-dojo.fr Documents d’inscription disponibles à l’office de tourisme du Pouliguen ou téléchargeable sur le site www.satori-dojo.fr Vide-greniers organisé par l’association du Satori Dojo. Emplacement 3m x 2m, bar et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 15 88 00 92 ou 06 78 52 53 48 ou contact@satori-… Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle André Ravache Le pouliguen