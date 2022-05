Vide-greniers Saint-Rémy-de-Provence, 15 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Vide-greniers Une si belle différence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-15 – 2022-05-15 Une si belle différence Salle Jean Macé

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Réservations et renseignements au 06 15 55 08 64

10€ la table de 2m.



Nous avons également besoin de bénévoles ce jour-là pour l’accueil, l’installation, la buvette, amener des gâteaux, le rangement…

Nous aurons aussi besoin de personnes pour l’affichage quelques jours avant la date.

Merci de nous faire connaître vos disponibilités, toujours auprès de Carine au numéro ci dessus ou à usbd.secretariat@gmail.com

Merci L’Association “Une si belle différence” organise un vide-greniers dans la Salle Jean Macé le dimanche 15 mai ! unesibelledifference@gmail.com +33 6 15 55 08 64 http://www.unesibelledifference.com/ Réservations et renseignements au 06 15 55 08 64

10€ la table de 2m.



Nous avons également besoin de bénévoles ce jour-là pour l’accueil, l’installation, la buvette, amener des gâteaux, le rangement…

Nous aurons aussi besoin de personnes pour l’affichage quelques jours avant la date.

Merci de nous faire connaître vos disponibilités, toujours auprès de Carine au numéro ci dessus ou à usbd.secretariat@gmail.com

Merci Une si belle différence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Une si belle différence Salle Jean Macé Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Une si belle différence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Vide-greniers Saint-Rémy-de-Provence 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 15 mai 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône