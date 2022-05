Vide-greniers Saint-Pair-sur-Mer, 5 juin 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Vide-greniers Saint-Pair-sur-Mer

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Pair-sur-Mer Manche Le Tennis Club de Saint-Pair-sur-Mer organise un Vide-Greniers Place des Loisirs à Saint Pair sur Mer, le dimanche 5 juin 2022 de 7h à 18h. Buvette et rôtisserie.

tennis-saint-pair@fft.fr +33 2 33 50 02 75

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

