VIDE GRENIERS Saint-Michel-sur-Meurthe Saint-Michel-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Saint-Michel-sur-Meurthe

Vosges

VIDE GRENIERS Saint-Michel-sur-Meurthe, 10 juillet 2022, Saint-Michel-sur-Meurthe. VIDE GRENIERS

Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES

2022-07-10 – 2022-07-10 Saint-Michel-sur-Meurthe

Vosges Saint-Michel-sur-Meurthe Tarif exposant : 10 € les 5 mètres et 2 € le mètre supplémentaire.

Buffet et buvette.

Renseignements et inscriptions : contact.amicale88@gmail.com contact.amicale88@gmail.com Saint-Michel-sur-Meurthe

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Saint-Michel-sur-Meurthe, Vosges Other Lieu Saint-Michel-sur-Meurthe Adresse Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES Ville Saint-Michel-sur-Meurthe lieuville Saint-Michel-sur-Meurthe Departement Vosges

Saint-Michel-sur-Meurthe Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-sur-meurthe/

VIDE GRENIERS Saint-Michel-sur-Meurthe 2022-07-10 was last modified: by VIDE GRENIERS Saint-Michel-sur-Meurthe Saint-Michel-sur-Meurthe 10 juillet 2022 Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES

Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges