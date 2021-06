Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Maurice-sur-Aveyron. Vide-greniers 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret Vide-greniers & brocante au petit stade route de Château-Renard. Buvette et restauration sur place, port du masque obligatoire, organisé par le comité des fêtes. Vide-greniers +33 6 77 76 74 77 Vide-greniers Vide-greniers & brocante au petit stade route de Château-Renard. Buvette et restauration sur place, port du masque obligatoire, organisé par le comité des fêtes. comité des fêtes

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Maurice-sur-Aveyron Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Maurice-sur-Aveyron Adresse Ville Saint-Maurice-sur-Aveyron lieuville 47.85421#2.92754