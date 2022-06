Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron, 2 juillet 2022, Saint-Maurice-sur-Aveyron. Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron

2022-07-02 – 2022-07-02

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron Vide-greniers & brocante au centre-bourg. Buvette et restauration sur place, organisé par le comité des fêtes. Vide-greniers +33 6 16 96 76 47 Vide-greniers & brocante au centre-bourg. Buvette et restauration sur place, organisé par le comité des fêtes. Pixabay

