Vide-greniers – Saint-Mard-de-Réno
Saint-Mard-de-Réno, 10 juillet 2022
Terrain municipal Le bourg, Orne

Accueil exposants à 6 heures (5 € les 2 mètres avec la voiture, 2 € le mètre supplémentaire).
+33 2 33 25 02 89

