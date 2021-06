Vide-greniers Saint-Jacut-de-la-Mer, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer. Vide-greniers 2021-08-22 – 2021-08-22

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Vide grenier au boulevard de la banche face à la mer. Infos et réservation: 07 69 62 99 31 ou salle des fêtes de St Jacut les lundis et mercredis de 17h à 18h . 3€50 le mètre

restauration sur place +33 7 69 62 99 31 Vide grenier au boulevard de la banche face à la mer. Infos et réservation: 07 69 62 99 31 ou salle des fêtes de St Jacut les lundis et mercredis de 17h à 18h . 3€50 le mètre

restauration sur place dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville 48.59423#-2.19174