Vide-Greniers Saint-Germain-du-Bel-Air, 17 juillet 2022, Saint-Germain-du-Bel-Air. Vide-Greniers

Placde du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

2022-07-17 09:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 Saint-Germain-du-Bel-Air

Lot Saint-Germain-du-Bel-Air EUR Buvette-Sandwichs-Sardinade à emporter. Tables à disposition

Inscriptions gratuites sur réservation / Emplacements de 3, 6 et 9 mètres linéaires organisées par le Comité des Fêtes de ST-Germain du Bel Air cdf.saintgermain@gmail.com Buvette-Sandwichs-Sardinade à emporter. Tables à disposition

Inscriptions gratuites sur réservation / Emplacements de 3, 6 et 9 mètres linéaires ©vg

Saint-Germain-du-Bel-Air

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Germain-du-Bel-Air Autres Lieu Saint-Germain-du-Bel-Air Adresse Placde du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot Ville Saint-Germain-du-Bel-Air lieuville Saint-Germain-du-Bel-Air Departement Lot

Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-bel-air/

Vide-Greniers Saint-Germain-du-Bel-Air 2022-07-17 was last modified: by Vide-Greniers Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air 17 juillet 2022 Placde du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Saint-Germain-du-Bel-Air Lot