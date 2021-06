vide-greniers Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien. vide-greniers 2021-07-04 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-04 18:30:00 18:30:00 le bourg dépôt de la commune

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Entrée gratuite

Inscription par téléphone après 18 h Entrée gratuite

Inscription par téléphone après 18 h

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Adresse le bourg dépôt de la commune Ville Saint-Geneys-près-Saint-Paulien lieuville 45.1615#3.82238