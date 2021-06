Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges VIDE-GRENIERS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

VIDE-GRENIERS Saint-Dié-des-Vosges, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges. VIDE-GRENIERS 2021-07-11 – 2021-07-11 Terrain de foot du Mail Avenue de la Vanne de Pierre

Saint-Dié-des-Vosges Vosges 2 € le mètre, stand minimum de 5 m. Buvette et restauration +33 6 82 90 28 54 Handball Club dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Terrain de foot du Mail Avenue de la Vanne de Pierre Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28805#6.96055