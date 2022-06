VIDE-GRENIERS Saint-Dié-des-Vosges, 12 juin 2022, Saint-Dié-des-Vosges. VIDE-GRENIERS route d’Epinal chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

2022-06-12 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 route d’Epinal chapelle de La Bolle

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Animations, buvette et restauration.

Tarif exposant 2 € le mètre. 5 mètres minimum (5 mètres avec voiture, 6 mètres avec fourgon ou voiture et remorque).

Contact: Patrick Noël au 06 85 93 57 26. route d’Epinal chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 88100, Saint-Dié-des-Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse route d'Epinal chapelle de La Bolle Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville route d'Epinal chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges Departement 88100

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

VIDE-GRENIERS Saint-Dié-des-Vosges 2022-06-12 was last modified: by VIDE-GRENIERS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 12 juin 2022 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges 88100