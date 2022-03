Vide-greniers Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Vide-greniers Sablons sur Huisne, 3 avril 2022, Sablons sur Huisne. Vide-greniers Le Bourg Condeau Sablons sur Huisne

2022-04-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Le Bourg Condeau

Vide-greniers dans le bourg dans le bourg de Condeau – Restauration sur place – Organisé par le comité des fêtes. Infos exposants : réservé aux particuliers – sans réservation – 1,50€ le mètre linéaire – accueil des exposants dans le bas du bourg près de l'église à partir de 6 heures.

